Команди з Росії відсторонені від турнірів під егідою УЄФА. Однак попри це організація нарахувала Росії рейтинг за єврокубковий сезон-2023/2024.
Читайте також Помилка чи провокація: ФІФА опублікувала плакат ЧС-2024 з футзалу з гравцем збірної Росії
Футбольний союз “подарував” бали Росії
Ворожа країна отримала 4.333 бали за сезон 2023/24 до таблиці коефіцієнтів, де формується представництво у єврокубках.
Завдяки цим балам Росія обігнала Україну в рейтингу.
Рахуючи останні 5 сезонів ворожа країна має 22.965 бали і 22-й рядок у таблиці коефіцієнтів. Це дозволяє їй подати 4 команди на турніри УЄФА у 2026 році.
Рейтинг УЄФА за сезон-2023/2024 / Скриншот з офіційного сайту УЄФА
Хоча Україна втратила місце в основній сітці, Шахтар ще може потрапити одразу в групові раунди без кваліфікації. Для цього 1 червня у фіналі ЛЧ має перемогти Реал Мадрид, а не Боруссія Дортмунд.