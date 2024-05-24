Команды из России отстранены от турниров под эгидой УЕФА. Однако несмотря на это организация насчитала России рейтинг за еврокубковый сезон-2023/2024.
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Футбольный союз “подарил” баллы России
Вражеская страна получила 4.333 балла за сезон 2023/24 в таблицу коэффициентов, где формируется представительство в еврокубках.
Благодаря этим баллам Россия обогнала Украину в рейтинге.
Считая последние 5 сезонов вражеская страна имеет 22.965 балла и 22-ю строчку в таблице коэффициентов. Это позволяет ей подать 4 команды на турниры УЕФА в 2026 году.
Рейтинг УЕФА за сезон-2023/2024 / Скриншот с официального сайта УЕФА
Хотя Украина потеряла место в основной сетке, Шахтер еще может попасть сразу в групповые раунды без квалификации. Для этого 1 июня в финале ЛЧ должен победить Реал Мадрид, а не Боруссия Дортмунд.