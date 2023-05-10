Экс-клуб Яремчука наказали в УЕФА: фанаты "орлов" нанесли травмы юному болельщику соперника

Португальская Бенфика получила неутешительный вердикт УЕФА из-за ненадлежащего поведения своих фанатов. Болельщики "орлов" нанесли травмы фанатам Интера в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

11 апреля Интер на выезде обыграл Бенфику 0:2 в четвертьфинале Лиги чемпионов. 19 апреля команды расписали мировую боевую 3:3, а в полуфинал турнира пробился Интер, где сыграет против другого итальянского клуба Милана.

Стоит увидеть Мяч вышел в аут: МанСити забил спорный гол в ворота Реала в Лиге чемпионов - видео момента

Справедливое наказание для "орлов"

Кроме результативности ответный матч Интер – Бенфика запомнился скандальным поведением фанатов "орлов". Они забросали болельщиков соперника дымовыми шашками и файерами. Из-за таких действий фанатов Бенфики несколько человек получили травмы, в том числе 8-летний мальчик.

В результате инцидента местная полиция задержала 19 фанатов Бенфики, а сам клуб просил прощения за такое дикое поведение своих болельщиков.

На это поведение обратили внимание в УЕФА, которая 9 мая вынесла вердикт Бенфике. Теперь лиссабонский клуб должен заплатить штраф в размере 35 тысяч евро. Также Бенфика не сможет рассчитывать на поддержку своих болельщиков в следующем выездном матче в еврокубках.

Лиссабонскому клубу запретили продавать на такой выездной билет билеты.

Борьба Интера и Бенфики за ЛЧ-2023/2024

Отметим, что Бенфика, за которую ранее выступал украинский форвард Роман Яремчук, после 31 тура лидирует в Примейра-Лиге Португалии. Преимущество "орлов" над вторым Порту составляет 4 балла – 80 очков против 76 у соперника.

К концу сезона-2022/2023 в португальском первенстве клубам осталось сыграть всего 3 тура. Поэтому борьба за "золото" между Бенфикой и Порту продолжается. Однако оба клуба уже точно сыграют в следующем сезоне-2023/2024 в групповом раунде Лиги чемпионов.

Интер же борется в розыгрыше ЛЧ. 10 мая "Нерадзурри" проведут первый полуфинальный матч против Милана. Интер сыграет на выезде. Ответный поединок запланирован на 16 мая.

В Серии А Интер с 63 баллами идет 4-м, это также зона группового раунда ЛЧ. У "Нерадзурри" еще есть шанс подняться на второе место. До второго Ювентуса отставание в 3 очка.