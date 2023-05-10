Реал полностью отдал инициативу в первые 20 минут поединка, но МанСити не смог воспользоваться многочисленными ударами. Первыми же нули на табло размочили хозяева поля. Сделали они это на 36-й минуте.

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Двойной момент с голом "горожан"

Сначала Камавинга обыгрался в стеночку с Лукой Модричем, Эдуардо протянул мяч из собственной части поля в штрафную "горожан", но не стал бить. Левый защитник Реала отдал на Винисиуса, Жуниор не стал долго думать, а красиво пробил в угол ворот Эдерсона. "Сливочные" повели в счете 1:0.

Такое минимальное преимущество на табло для мадридского клуба продержалось до 67-й минуты, пока Кевин де Брюйне мощным выстрелом не сравнял счет в матче 1:1. Футболисты Реала сигнализировали арбитру, что мяч покинул пределы поля в голевой атаке МанСити, но их уговоры не принесли нужного результата. Судья засчитал взятие ворот "горожан".

Больше команд в первом полуфинале Лиги чемпионов не забивали. Финальный свисток зафиксировал мировую на "Сантьяго Бернабеу" 1:1.

Однако после поединка телеканал beIN Sports в деталях разобрал голевую атаку английского клуба. И оказалось, что апелляции футболистов "Королевского клуба" были не безосновательными.



Спорный гол МанСити в ворота Реала / Фото из твиттера beIN Sports

Барнарду Силва не сохранил мяч в пределах поля, полностью пересекшего линию и вышедшего на аут. Однако во время матча VAR не смог посмотреть этот эпизод, поскольку стадия атаки английского клуба началась позже после потери мяча от Камавинги. Поэтому эпизод считался уже загран.

Видео спорного гола Кевина де Брюйне

Но теперь это все доказательства. Результат матча неизменен 1:1. Эрлинг Голланд в этом поединке молчал. Защита Реала полностью перекрыла ему все свободные зоны и не дала развернуться.

Путевку в финал Лиги чемпионов команды разыграют уже в ответном матче 17 мая на стадионе "Этихад" в Манчестере.

К слову. Этот гол в ворота Реала стал для Кевина де Брюйне 10-м в 44-х сыгранных матчах текущего сезона-2022/2023. Также в активе капитана МанСити 27 результативных передач.