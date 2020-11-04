Дисциплинарный комитет УЕФА временно отстранил от футбола пресс-атташе азербайджанского "Карабаха" Нурлана Ибрагимова.

Такое решение в УЕФА приняли после высказываний Ибрагимова с призывами убивать армян. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

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Что сказал Ибрагимов

"Мы должны убить армян. Ребенка, женщину, старика – без разницы. Надо убить. Никакого сожаления, никакого сочувствия. Если мы не убьем, то они убьют нас и наших детей. Они это делают уже 120 лет", – написал Нурлан Ибрагимов в соцсети.

Ибрагимова обвиняют в дискриминационном поведении и нарушении базовых правил поведения.

Также потери из-за скандальной ситуации понес и сам "Карабах". Немецкая компания Аdidas сообщила клубу, что в одностороннем порядке разрывает соглашение о сотрудничестве с ним.

Важно! Чемпион Азербайджана "Карабах", который ранее получил от УЕФА выговор за военное приветствие в матче ЛЕ, в двух стартовых поединках не набрал ни одного очка, проиграв "Маккаби" из Тель-Авива (0:1) и "Вильярреалу" (1:3).