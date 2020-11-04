УЕФА наказал представителя "Карабаха", который призывал убить всех армян
Дисциплинарный комитет УЕФА временно отстранил от футбола пресс-атташе азербайджанского "Карабаха" Нурлана Ибрагимова.
Такое решение в УЕФА приняли после высказываний Ибрагимова с призывами убивать армян. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Смотрите также Месси поддержал Марадону, которому сделали срочную операцию на мозге
Что сказал Ибрагимов
"Мы должны убить армян. Ребенка, женщину, старика – без разницы. Надо убить. Никакого сожаления, никакого сочувствия. Если мы не убьем, то они убьют нас и наших детей. Они это делают уже 120 лет", – написал Нурлан Ибрагимов в соцсети.
Ибрагимова обвиняют в дискриминационном поведении и нарушении базовых правил поведения.
Также потери из-за скандальной ситуации понес и сам "Карабах". Немецкая компания Аdidas сообщила клубу, что в одностороннем порядке разрывает соглашение о сотрудничестве с ним.
Поделиться новостью