Дисциплінарний комітет УЄФА тимчасово відсторонив від футболу прес-аташе азербайджанського "Карабаху" Нурлана Ібрагімова.

Таке рішення в УЄФА прийняли після висловлювань Ібрагімова із закликами вбивати вірмен. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Що сказав Ібрагімов

"Ми повинні вбити вірмен. Дитину, жінку, старого – без різниці. Треба вбити. Ніякого жалю, ніякого співчуття. Якщо ми не вб'ємо, то вони вб'ють нас і наших дітей. Вони це роблять уже 120 років", – написав Нурлан Ібрагімов в соцмережі.

Ібрагімова звинувачують у дискримінаційній поведінці та порушенні базових правил поведінки.

Також втрати через скандальну ситуацію поніс і сам "Карабах". Німецька компанія adidas повідомила клуб, що в односторонньому порядку розриває угоду про співпрацю з ним.

Важливо! Чемпіон Азербайджану "Карабах", який раніше отримав від УЄФА догану за військове привітання на матчі ЛЄ, у двох стартових поєдинках не набрав жодного очка, програвши "Маккабі" з Тель-Авіва (0:1) і "Вільярреалу" (1:3) .