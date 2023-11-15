Интересный аргумент: УЕФА может совершить революцию в Лиге чемпионов, которую оценит Роналду

Криштиану Роналду продолжает феериты в Саудовской Аравии. Португалец забил свой 16-й гол в футболке Аль-Насра в матче прошедшего тура чемпионата против Аль-Вахда Мекки.

Однако уже в сезоне-2024/2025 Криштиану Роналду может снова оформлять голы в любимой Лиге чемпионов. УЕФА рассматривает возможность приглашения Аль-Насра в самый престижный еврокубковый турнир.

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Все ради футбольных мечтаний Роналду?

Это может быть вожделенное возвращение звездного португальца в Лигу чемпионов. Еще после ухода из МЮ пресса сватала Роналду в европейский клуб, который будет выступать в розыгрыше ЛЧ, но в начале 2023 года неожиданно выбрал для себя Саудовскую Аравию. Криштиану уехал зарабатывать сумасшедшие деньги, которых хватит не только ему, но и его последующим поколениям.

УЕФА аргументирует свое мнение тем, что Аль-Наср входит в тройку самых популярных клубов мира. Неудивительно, ведь там играет одна из футбольных легенд. Если бы не Криштиану, то за Аль-Насром следили бы местные болельщики.

Отметим, что у клубов Саудовской Аравии есть шанс выступать в местной Лиге чемпионов.

Аль-Наср после 13 туров идет на 2-м месте в турнирной таблице, набрав 31 балл. Отставание от лидера сезона Аль-Хиляль составляет всего 4 очка. Что касается Роналду, то Криштиану, который является капитаном команды, принял участие в 17 матчах текущего сезона, в которых наколотил 16 голов и отдал 9 ассистов. За его спиной уже 26 поединков в футболке Аль-Насра (30 мячей и 11 голевых передач).

Контракт португальской звезды с клубом рассчитан до конца июня 2025 года. Однако в СМИ появилась информация, что Роналду начал переговоры по новому контракту к 2027 году.