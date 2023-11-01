Капитан Аль-Насра отыграл все 120 минут, но не стал главным героем матча в составе хозяев поля, а Садио Мане. Интересно, что обе команды в основное время заработали по удалению, а первым в меньшинстве стал играть клуб Криштиану Роналду.

К теме Скандировали имя Месси: фаны пытались спровоцировать Роналду, заставившего трибуны замолчать

Не оценил судейство

Случилось это только на 11-й добавленной к первому тайма минуте, когда Андерсон Талиска увидел перед собой красную карточку. Соперник сравнял составы только в конце основного времени матча.

Как раз после удаления футболиста Аль-Насра произошел интересный момент. Роналду обратился в сторону организаторов поединка с просьбой сменить главного арбитра встречи, которой был Пьеро Мазу из Чили.

Роналду просил сменить арбитра по ходу матча: смотрите видео

Похоже, Криштиану не понравились те решения, которые принимал чилийский судья. Ведь уже на 12-й минуте Мазу посадил самого Роналду на желтую карточку.

Однако авторитет португальца не сработал. Никто бы и не обратил внимания на просьбу главной звезды саудовского футбола.

Также в этом матче, завершившемся минимальной победой Аль-Насра над Аль-Иттифаком 1:0, были провокации в сторону Роналду со стороны болельщиков соперника. Фаны гостей во время поединка скандировали фамилию Лионеля Месси, одержавшего свою 8-ю победу в борьбе за "Золотой мяч". Однако Криштиану достойно отреагировал на такое скандальное поведение фанатов.