Изменение касается голов в экстра-таймах

Точные удары в выездных матчах будут преобладать только в основное время поединка. Однако, на решительные изменения футбольные чиновники идти не хотят.

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Раньше, если участники еврокубков в ответном матче обменивались голами в экстра-таймах, то в следующий раунд турнира пробивались гости за счет выездного гола.

Отмечается, что эти изменения планируют согласовать на ближайшем заседании комитета УЕФА по соревнованиям, который состоится 16 апреля.

К примеру, потенциальная смена могла спасти Ювентус в текущей Лиге чемпионов. Основное время обоих матчей между "бьянконери" и Порту на стадии 1/8 финала завершилось со счетом 2:1 в пользу хозяев.



Экстра-тайм в Турине стал роковым для Роналду и компании – "драконы" забили второй, а победный гол Рабйо не позволил Ювентусу продолжить борьбу. Если бы правило в дополнительное время уже не действовало, то команды выполняли бы серию пенальти.