Изменение касается голов в экстра-таймах
Точные удары в выездных матчах будут преобладать только в основное время поединка. Однако, на решительные изменения футбольные чиновники идти не хотят.
Смотрите также Жестокое наказание УЕФА дисквалифицировал игрока Славии на 10 матчей за расизм
Раньше, если участники еврокубков в ответном матче обменивались голами в экстра-таймах, то в следующий раунд турнира пробивались гости за счет выездного гола.
Отмечается, что эти изменения планируют согласовать на ближайшем заседании комитета УЕФА по соревнованиям, который состоится 16 апреля.