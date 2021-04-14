Зміна стосується голів у екстратаймах
Точні удари у виїзних матчах переважатимуть лише в основний час поєдинку. Проте, на рішучі зміни футбольні чиновники йти не хочуть.
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Раніше, якщо учасники єврокубків у матчі-відповіді обмінювалися голами в экстра-таймах, то в наступний раунд турніру пробивалися гості за рахунок виїзного гола.
Зазначається, що ці зміни планують погоджувати на найближчому засіданні комітету УЄФА по змаганнях, що відбудеться 16 квітня.