Позорный скандал в УЕФА: вместо лого Зари использовали эмблему российского военного клуба

В УЕФА совершили позорную ошибку, когда вместо логотипа луганской Зари использовали эмблему российского футбольного клуба ЦСКА.

Луганская Заря в четверг, 30 ноября, провела матч Лиги конференций против бельгийского Гента. В твиттере турнира опубликовали результаты игрового дня. Однако там совершили ошибку – вместо логотипа украинского клуба дали эмблему российского.

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Еще более позорным эта ситуация выглядит из-за того, что дизайнеры использовали эмблему клуба российского ЦСКА – это "центральный спортивный клуб армии".

Этот клуб хоть сейчас и не находится в прямом подчинении российского министерства обороны, но имеет немало связанного с российской армией, в том числе по поддержке войны России против Украины. Именно болельщики этого российского клуба и создали батальон "Эспаньола", воюющий против Украины. А руководство клуба передает вещи российским оккупантам.

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Следует напомнить, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину, российские футбольные клубы и сборные были отстранены от всех международных турниров. Так что ЦСКА, до этого немало выступавший в еврокубках, остался без официальных международных матчей

Однако в УЕФА быстро заметили ошибку, удалив пост. Сейчас у публикации с результатами матча правильный логотип луганской Зари.