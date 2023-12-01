Заря проиграла на выезде Генту со счетом 4:1. Единственный гол в матче игрокам украинского клуба удалось забить незадолго до конца поединка.

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Третий гол в ворота Зари забил Гифт Орбан. А к взятию ворот привела неудачная игра защитников Зари, которые как позволили Фадигу принять мяч на фланге, так и сделать навес в штрафную. А там никем не прикрытый Орбан сумел остановить мяч и после этого пробить почти в угол ворот.

Этот гол не остался без внимания УЕФА. И он претендует на победу в номинации гол тура в Лиге конференций.

Видео гола Выбрана в ворота Зари в Лиге конференций