Мировой футбол бойкотирует Россию

По информации журналиста ВВС Sport Саймона Стоуна, организация консультируется по правовым вопросам расторжения спонсорского соглашения.

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Последний контракт был заключен в 2021 году. По условиям соглашения, Газпром должен спонсировать Евро-2024 и Евро-2028, также компания до 2024 года является спонсором Лиги чемпионов.

25 февраля УЕФА принял решение о переносе финального матча Лиги чемпионов-2021/22 из Санкт-Петербурга в Париж. Причина – вторжение российских войск на территорию Украины.

Ранее немецкий Шальке объявил о снятии надписи "Газпром" с футболок команд клуба. В свою очередь английский Манчестер Юнайтед прекратил сотрудничество с российским Аэрофлотом.