Світовий футбол бойкотує Росію

За інформацією журналіста ВВС Sport Саймона Стоуна, організація консультується з правових питань розірвання спонсорської угоди.

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Останній контракт було укладено у 2021 році. За умовами угоди, Газпром має спонсорувати Євро-2024 та Євро-2028, також компанія до 2024 року є спонсором Ліги чемпіонів.

25 лютого УЄФА ухвалив рішення про перенесення фінального матчу Ліги чемпіонів-2021/22 із Санкт-Петербурга до Парижа. Причина – вторгнення російських військ на територію України.

Раніше німецький Шальке оголосив про зняття напису "Газпром" із футболок команд клубу. У свою чергу англійський Манчестер Юнайтед припинив співпрацю з російським Аерофлотом.