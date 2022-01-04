Львовский клуб, которому всего год, надеется, что УАФ сможет доказать УЕФА, что команда не имеет отношения к старому одноименному коллективу. А следовательно не является правопреемником, из-за чего санкции не могут быть применены.

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Команда Андрея Тлумака лидирует в группе А Второй лиги. Преимущество над ближайшим преследователем составляет 2 зачетных балла.

Трансферная деятельность Карпат

Карпаты провели небольшую чистку состава перед открытием зимнего трансферного окна. Клуб решил разорвать соглашения с голкипером Остапом Вульчиным, защитником Денисом Притыковским и хавбеками Александром Ермаченко и Игорем Богачом.

Также Карпаты в это зимнее межсезонье планируют пригласить не более пяти новичков. До отъезда на турецкий сбор, который запланирован на 11 февраля, львовяне намерены подписать еще трех новобранцев.

Пока с Карпатами узаконили свои отношения Игорь Семенина из тернопольской Нивы и Иван Цюпа из Волыни. Проведены переговоры с защитником Андреем Марковичем, который ранее выступал за эстонский Нымме Калью. Футболист взял время на размышления, поскольку имеет предложение от команды Премьер-лиги.

По имеющейся информации, 20 января приедет во Львов на просмотр хавбек Ростислав Тарануха, который в осенней части сезона 2020/2021 защищал цвета житомирского Полесья. Также Карпаты заинтересованы в приглашении забивного нападающего, однако пока нет достойной кандидатуры.