Львівський клуб, якому лише рік, сподівається, що УАФ зможе довести УЄФА, що команда не має відношення до старого однойменного колективу. А відтак не є правонаступником, через що санкції не можуть бути застосовані.

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Команда Андрія Тлумака лідирує у групі А Другої ліги. Перевага над найближчим переслідувачем становить 2 залікові бали.

Трансферна діяльність Карпат

Карпати провели невелику чистку складу перед відкриттям зимового трансферного вікна. Клуб вирішили розірвати угоди з голкіпером Остапом Вульчіним, захисником Денисом Притиковським та хавбеками Олександром Єрмаченком й Ігорем Богачем.

Також Карпати цього зимового міжсезоння планують запросити не більше п'яти новачків. До від'їзду на турецький збір, який заплановано на 11 лютого, львів'яни мають намір підписати ще трьох новобранців.

Поки що з Карпатами узаконили свої відносини Ігор Семеніна з тернопільської Ниви та Іван Цюпа з Волині. Проведено переговори із захисником Андрієм Марковичем, який раніше виступав за естонський Німме Калью. Футболіст узяв час на роздуми, оскільки має пропозицію від команди Прем'єр-ліги.

За наявною інформацією, 20 січня приїде до Львова на перегляд хавбек Ростислав Тарануха, який в осінній частині сезону 2020/2021 захищав кольори житомирського Полісся. Також Карпати зацікавлені у запрошенні забивного нападника, проте поки що немає гідної кандидатури.