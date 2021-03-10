УЕФА принял решение дисквалифицировать судью Себастьяна Кольцеску, который виновен в расистском скандале в матче группового раунда Лиги чемпионов между ПСЖ и Истанбулом.

УЕФА провел расследование в отношении румынского арбитра. Матч был остановлен на 14-й минуте после обвинений от игроков в расизме.

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В результате 4-й арбитр матча Себастьян Колцеску из Румынии отстранен от судейства до конца сезона 2020/21. Также он обязан посетить образовательные курсы вместе с помощником арбитра Октавианом Совре, который не был дисквалифицирован, но получил выговор за неадекватное поведение.

Что случилось в матче?

8 декабря ПСЖ на своем поле принимал Истанбул в заключительном матче группы Лиги чемпионов. Поединок неожиданно был сорван из-за расистских оскорблений от одного из судей.

Матч на 14-й минуте неожиданно был прерван. Четвертый арбитр поссорился с нападающим Демба Ба и ассистентом главного наставник турок Пьером Вебо. Последний вообще получил красную карточку за этот эпизод.