В пятницу, 8 января, Бавария гостила на арене Боруссии (М) в рамках матча 15-го тура немецкой Бундеслиги. Хозяева показали характер и вырвали победу.

Боруссия М – Бавария 3:2

Голы: Хофманн, 36, 45, Нойхаус, 49 – Левандовский, 20 (п), Горецка, 26

Бавария активнее вела себя на поле чем соперник. Но мюнхенцам все никак не удавалось открыть счет. На 20-й минуте размочить нули на табло помогли хозяева. Нойхаус рукой сыграл в собственной штрафной. Арбитр после просмотра видеоповтора указал на 11-метровую отметку. К мячу подошел Левандовский и хладнокровно переиграл голкипера – 0:1, пишет 24 канал.

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Почти сразу снова польский нападающий угрожал воротам, но мяч после его удара головой пролетел значительно выше ворот. На 26-й минуте Горецка удвоил счет. Полузащитник взял на себя игру и пушечным выстрелом проверил бдительность голкипера. Зоммер вовсе не был готов к такому удару – 0:2.

Мощный гол Горецки

Далее в игре был невероятный камбэк Боруссии. Хофманн откликнулся на классную передачу из глубины поля. 28-летний полузащитник вышел один на один с Нойером и прошил сетку ворот – 1:2.

Первый гол Боруссии М

Гол в раздевалку снова забили хозяева. Футболисты Боруссии в центре поля использовали прессинг и заставили соперников ошибиться. Мяч получил Штиндль, увидел забегание Хофманна и отдал разрезную передачу ему на ход. Полузащитник вышел один на один с голкипером Баварии, который не сумел воспрепятствовать голу – 2:2.

Дубль Хофманна

Подопечные Марко Розе шокировали гостей в конце первого матча.

В начале второй 45-минутки Боруссия дальше продолжила показывать удивительную игру. Снова мюнхенцы неудачно сыграли на собственной части поля, отдав передачу прямую в ноги активного Хофманна, который уже караулил на фланге. Он обыгрался в стеночку с партнером по команде, но не стал наносить удар. Йонас отдал передачу на свободного Нойхауса, который мощным ударом переиграл опытного голкипера – 3:2. Реабилитация за игру рукой и привезенный пенальти в собственные ворота.

Решающий гол

Футболисты Баварии пытались хотя бы сравнять счет. Но их ударам не хватало меткости, то защитники соперника брали на себя сильные удары. Боруссия тоже не отсиживалась в обороне.

В итоге – 3:2 невероятная победа хозяев. После победы "жеребцы" занимают 7 место, в их активе 24 очка. Боруссия почти вплотную приблизилась к третьей позиции. Бавария с 33 пунктами продолжает лидировать в таблице Бундеслиги.