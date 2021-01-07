Чемпионат Германии – один из самых мощных футбольных дивизионов. Элитная Бундеслига запомнилась роскошными результативными ударами и нереальным дриблингом футболистов.

Официальный ютуб-канал немецкой Бундеслиги изложил яркий ролик с лучшими моментами в 2020 году. Фанаты могут в полной мере насладиться красотой на футбольном поле.

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Лучшие моменты 2020 года

Удар пяткой через себя, выстрел слету от Мюллера, элегантный ассист Левандовски и целое море феноменального дриблинга от игроков чемпионата.

Немного невероятной игры для новогоднего настроения.

Сезон-2019/20 в Германии из-за пандемии коронавируса завершился несколько позже. Действующим чемпионом стала Бавария, для которой этот титул стал 30-м. "Серебро" получила Дортмундская Боруссия, а тройку лидеров замкнула РБ Лейпциг.

Яркие моменты немецкой Бундеслиги смотрите видео