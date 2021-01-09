У п'ятницю, 8 січня, Баварія гостювала на арені Боруссії (М) у рамках матчу 15-го туру німецької Бундесліги. Господарі показали характер та вирвали перемогу.

Боруссія М – Баварія 3:2

Голи: Хофманн, 36, 45, Нойхаус, 49 – Левандовський, 20 (п), Горецка, 26

Баварія активніше поводила себе на полі за суперника. Але мюнхенцям все ніяк не вдавалось відкрити рахунок. На 20-й хвилині розмочити нулі на табло допомогли господарі. Нойхаус рукою зіграв у власному штрафному. Арбітр після перегляду відеоповтору вказав на 11-метрову позначку. До м'яча підійшов Левандовський та холоднокровно переграв голкіпера – 0:1, пише 24 канал.

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Майже відразу знову польський нападник загрожував воротах, але м'яч після його удару головою пролетів значно вище воріт. На 26-й хвилині Горецка подвоїв рахунок. Півзахисник взяв на себе гру та гарматним пострілом перевірив пильність голкіпера. Зоммер зовсім не був готовий до такого удару – 0:2.

Потужний гол Горецки

Далі у грі був неймовірний камбек Боруссії. Хофманн відгукнувся на класну передачу з глибини поля. 28-річний півзахисник вийшов віч-на-віч з Ноєром та прошив сітку воріт – 1:2.

Перший гол Боруссії М

Гол у роздягальню знову забили господарі. Футболісти Боруссії у центрі поля використали пресинг та змусили суперників помилитись. М'яч отримав Штіндль, побачив забігання Хофманна та віддав розрізну передачу йому на хід. Півзахисник вийшов сам на сам з голкіпером Баварії, який не зумів стати на заваді голу – 2:2.

Дубль Хофманна

Підопічні Марко Розе шокували гостей наприкінці першого матчу.

На початку другої 45-хвилинки Боруссія далі продовжила показувати дивовижну гру. Знову мюнхенці невдало зіграли на власній частині поля, віддавши передачу пряму у ноги активного Хофманна, який вже чатував на фланзі. Він обігрався у стіночку з партнером по команді, але не став завдавати удару. Йонас віддав передачу на вільного Нойхауса, який потужним ударом переграв досвідченого голкіпера – 3:2. Реабілітація за гру рукою та привезений пенальті у власні ворота.

Вирішальний гол

Футболісти Баварії намагались бодай зрівняти рахунок. Але їх ударам не вистачало влучності, то захисники суперника брали на себе сильні удари. Боруссія теж не відсиджувалась в обороні.

У підсумку – 3:2 неймовірна перемога господарів. Після звитяги "жеребці" посідають 7 місце, у їх активі 24 очки. Боруссія майже впритул наблизилась до третьої позиції. Баварія з 33 пунктами продовжує лідирувати у таблиці Бундесліги.