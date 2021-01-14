Український баскетболіст Святослав Михайлюк провів черговий матч за Детройт у регулярному чемпіонаті НБА. Поєдинок проти Мілуокі став для українця найбільш результативним у сезоні.

Детройт вдома не зміг перемогти Мілуокі – 101:110. Попри поразку Святослав Михайлюк продемонстрував хорошу гру на паркеті, пише 24 канал.

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Вдалий матч українця

Українець провів на майданчику 18 хвилин. За цей час баскетболіст Детройта набрав 18 очок (4/5 двоочкових, 2/4 триочкових, 4/5 штрафних), здійснив одне підбирання та один персональний фол.

Друга та остання чверті залишились за командою українського баскетболіста – 34:31 та 26:21 відповідно. А от стартова та третя була за гостями – 13:27 та 28:31.

Цей показник став другим за результативність у Детройті. Більше лише у Джерамі Гранта – 22 пункти. Для українця цей матч став найкращим у сезоні в НБА. Михайлюк в сезоні-2020/21 в середньому за гру набирає по 7,9 очка, 1,6 підбирання і 1,2 передачі.

Ця поразка стала 9-ю у сезоні для Детройта, клуб Михайлюка займає останнє місце. Мілуокі ж перебуває на верху таблиці Східної конференції – 2 місце.

Детройт – Мілуокі відеоогляд