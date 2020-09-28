В 17 туре чемпионата Литвы "Судува" на своем поле разгромила "Ритеряй" со счетом 7:1. Настоящим героем матча стал украинский защитник Евгений Ефремов.

Экс-игрок "Колоса" сделал пять голевых передач на своих партнеров, что позволило "Судуве" остаться лидером чемпионата, пишет 24 канал.

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Судува – Ритеряй: видеообзор матча

Что известно о Евгении Ефремове

Ефремов является воспитанником донецкого "Шахтера". В Украине защитник выступал за "Мариуполь", "Оболонь-Бровар" и "Колос". Матч против "Ритера" стал для него вторым за "Судуву" в первенстве Литвы.