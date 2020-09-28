У 17 турі чемпіонату Литви "Судува" на своєму полі розгромила "Рітеряй" з рахунком 7:1. Справжнім героєм матчу став український захисник Євген Єфремов.

Ексгравець "Колоса" зробив п'ять гольових передач на своїх партнерів, що дозволило "Судуві" залишитися лідером чемпіонату, пише 24 канал.

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Судува – Рітеряй відеоогляд матчу

Що відомо про Євгена Єфремова

Єфремов є вихованцем донецького "Шахтаря". В Україні захисник виступав за "Маріуполь", "Оболонь-Бровар" і "Колос". Матч проти "Рітера" став для нього другим за "Судуву" в першості Литви.