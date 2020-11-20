Снова чемпионат Румынии по футболу запомнился очередным шедевром. 22-летний полузащитник Роберт Асавоаи неожиданно пробил в падении и забил гол в стиле "скорпиона".

В рамках третьего дивизиона Румынии в 9-м туре встретились "Штиинца Мирослава" и"Паскани". Явными фаворитами были хозяева и сумели довести матч до разгромного счета, пишет 24 канал.

Стоит увидеть Игрок "Шахтера" Соломон после безумного дриблинга вырвал победу для Израиля: видео

"Удар скорпиона"

Поединок был в одни ворота. Голкипер "Паскани" был вынужден четыре раза вынимать мяч из собственных владений. Но однажды он был просто шокирован от удара соперника. Хавбек хозяев Роберт Асавои после навеса с левого фланга решил пробить "ударом скорпиона". Ему пяткой в падении через себя удалось пробить мимо вратаря.

Такой результативный удар мигом разлетелся в соцсетях, а местные СМИ уже назвали этот удар лучшим голом века".

Гол-шедевр установил счет 4:0 в пользу "Штиинцы Мирослава". Эта победа закрепила команду на первом месте в турнирной таблице. А вот их соперник "Паскани" на дне, в их активе лишь 2 балла.