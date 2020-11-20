Знову чемпіонат Румунії з футболу запам'ятався черговим шедевром. 22-річний півзахисник Роберт Асавоаі несподівано пробив у падінні та забив гол у стилі "скорпіона".

У рамках третього дивізіону Румунії у 9-му турі зустрілись "Штіінца Мирослава" та"Паскані". Явними фаворитами були господарі та зуміли довести матч до розгромного рахунку, пише 24 канал.

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"Удар скорпіона"

Поєдинок був в одні ворота. Голкіпер "Паскані" був змушений чотири рази виймати м'яч з власних володінь. Але одного разу він був просто шокований від удару суперника. Хавбек господарів Роберт Асавоі після навісу з лівого флангу вирішив пробити "ударом скорпіона". Йому п'ятою у падінні через себе вдалось пробити повз воротаря.

Такий результативний удар миттю розлетівся у соцмережах, а місцеві ЗМІ вже назвали цей удар найкращим голом століття".

Гол-шедевр встановив рахунок 4:0 на користь "Штіінци Мирослава". Ця перемога закріпила команду на першому місці у турнірній таблиці. А от їх суперник "Паскані" на дні, у їх активі лише 2 бали.