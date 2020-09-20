20 сентября состоялось несколько матчей второго тура чемпионата Англии по футболу 2020/21, в частности "Ньюкасл" на "Сент-Джеймс Парк" принимал "Брайтон". Итогом поединка стала разгромная победа гостей со счетом 0:3.

На 89-й минуте был удален полузащитник первых Ив Биссума. Такое решение арбитр принял после просмотра видеоповтора, пишет 24 канал.

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Дело в том, что в одной из игровых ситуаций при счете 3:0 Биссума крайне грубо сыграл против Джамала Льюиса, ударив того пятой в лицо.

К счастью для Биссума, у соперников просто не хватало времени реализовать большинство.

Видео эпизода