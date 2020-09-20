Удар скорпиона: в АПЛ футболист вырубил соперника бутсой по лицу – видео
20 сентября состоялось несколько матчей второго тура чемпионата Англии по футболу 2020/21, в частности "Ньюкасл" на "Сент-Джеймс Парк" принимал "Брайтон". Итогом поединка стала разгромная победа гостей со счетом 0:3.
На 89-й минуте был удален полузащитник первых Ив Биссума. Такое решение арбитр принял после просмотра видеоповтора, пишет 24 канал.
Смотрите также Футболист "Тоттенхэма" забил четыре гола за матч с передач одного и того же игрока: видео
Дело в том, что в одной из игровых ситуаций при счете 3:0 Биссума крайне грубо сыграл против Джамала Льюиса, ударив того пятой в лицо.
К счастью для Биссума, у соперников просто не хватало времени реализовать большинство.
Видео эпизода
- "Брайтон" и "Ньюкасл" после двух сыгранных матчей в АПЛ имеют по три очка.
- В следующем туре "чайки" будут принимать "Манчестер Юнайтед" (26 сентября), а "сороки" сыграют с "Тоттенхэмом" в гостях (27 сентября).
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter