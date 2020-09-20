20 вересня відбулося кілька матчів другого туру чемпіонату Англії з футболу 2020/21, зокрема "Ньюкасл" на "Сент-Джеймс Парк" приймав "Брайтон". Підсумком поєдинку стала розгромна перемога гостей з рахунком 0:3.

На 89-й хвилині був вилучений півзахисник перших Ів Біссума. Таке рішення арбітр прийняв після перегляду відеоповтору, пише 24 канал.

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Справа в тому, що в одній з ігрових ситуацій при рахунку 3:0 Біссума вкрай грубо зіграв проти Джамала Льюїса, вдаривши того п'ятою в обличчя.

На щастя для Біссума, у суперників просто не вистачало часу реалізувати більшість.

Відео епізоду