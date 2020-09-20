Удар скорпіона: в АПЛ футболіст вирубив суперника бутсою по обличчю – відео
20 вересня відбулося кілька матчів другого туру чемпіонату Англії з футболу 2020/21, зокрема "Ньюкасл" на "Сент-Джеймс Парк" приймав "Брайтон". Підсумком поєдинку стала розгромна перемога гостей з рахунком 0:3.
На 89-й хвилині був вилучений півзахисник перших Ів Біссума. Таке рішення арбітр прийняв після перегляду відеоповтору, пише 24 канал.
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Справа в тому, що в одній з ігрових ситуацій при рахунку 3:0 Біссума вкрай грубо зіграв проти Джамала Льюїса, вдаривши того п'ятою в обличчя.
На щастя для Біссума, у суперників просто не вистачало часу реалізувати більшість.
Відео епізоду
- "Брайтон" і "Ньюкасл" після двох зіграних матчів в АПЛ мають по три очки.
- У наступному турі "чайки" прийматимуть "Манчестер Юнайтед" (26 вересня), а "сороки" зіграють з "Тоттенхемом" в гостях (27 вересня).
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