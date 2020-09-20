20 сентября "Тоттенхэм" во втором туре АПЛ на выезде разгромил "Саутгемптон" со счетом 5:2. Четыре гола на счету корейского форварда Сон Хин Мина.

Саутгемптон – Тоттенхэм 2:5

Голы: Ингс 32, 90 (пен.) – Сон Хин Мин 45+2, 47, 64, 73, Кейн, 82

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Данни Ингз открыл счет в матче на 32-й минуте, однако под занавес первого тайма Сон сравнял счет.

Позже Сон сделал дубль уже в начале второго тайма, а в середине второй половины кореец оформил хет-трик. Под конец встречи Сон оформил покер. Все четыре голевые передачи на счету Гарри Кейна. В конце матча нападающему удалось забить и свой мяч. В компенсированное время Ингз сделал дубль, забив пенальти.

Это первый случай в истории АПЛ, когда игрок забил четыре гола после передач одного партнера по команде.

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