Удар по спонсорам Евро-2020: в УЕФА требуют прекратить "флешмоб", который начал Роналду

В Союзе европейских футбольных ассоциаций призвали игроков на пресс-конференции не убирать со столов продукцию спонсоров Евро-2020. Своеобразный флешмоб начал Криштиану Роналду, когда накануне матча Португалии с Венгрией отставил подальше от себя две бутылки Coca-Cola.

Представитель УЕФА Мартин Каллен заявил, что они "общались с национальными сборными по этому поводу". Об этом он сообщил во время брифинга в четверг, 17 июня.

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Это важно, поскольку доходы спонсоров важны для турнира и европейского футбола,

– сказал чиновник.

Мартин Каллен отметил, что правила турнира требуют от Союза соблюдения обещаний, данных официальным спонсорам. Игроки должны уважать спонсоров и их вклад в европейский футбол.

Кроме этого, он прокомментировал действия Поля Погбы, отметив, что пиво Heineken, которое французский полузащитник убрал со стола на послематчевой пресс-конференции, было безалкогольным.

Игроки убрали продукцию спонсоров

На пресс-конференции перед матчем против Венгрии Криштиану Роналду убрал со стола две бутылки Coca-Cola и призвал болельщиков пить воду.

Повторил выходку КриРо хавбек сборной Франции Поль Погба после поединка с Германией. Он, руководствуясь религиозными взглядами, отставил бутылку пива Heineken.

Нанес удар по спонсорам также итальянец Мануэль Локателли. После встречи со Швейцарией футболист переставил бутылки Coca-Cola, оставив на переднем плане обычную воду.

Coca-Cola и Heineken являются одними из 12 крупнейших спонсоров Евро-2020, которые способствуют общему доходу УЕФА от турнира на почти 2 миллиарда евро (2,4 миллиарда долларов).