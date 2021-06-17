Удар по спонсорам Евро-2020: в УЕФА требуют прекратить "флешмоб", который начал Роналду

В Союзе европейских футбольных ассоциаций призвали игроков на пресс-конференции не убирать со столов продукцию спонсоров Евро-2020. Своеобразный флешмоб начал Криштиану Роналду, когда накануне матча Португалии с Венгрией отставил подальше от себя две бутылки Coca-Cola.
Представитель УЕФА Мартин Каллен заявил, что они "общались с национальными сборными по этому поводу". Об этом он сообщил во время брифинга в четверг, 17 июня.
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Это важно, поскольку доходы спонсоров важны для турнира и европейского футбола,
– сказал чиновник.
Мартин Каллен отметил, что правила турнира требуют от Союза соблюдения обещаний, данных официальным спонсорам. Игроки должны уважать спонсоров и их вклад в европейский футбол.
Кроме этого, он прокомментировал действия Поля Погбы, отметив, что пиво Heineken, которое французский полузащитник убрал со стола на послематчевой пресс-конференции, было безалкогольным.
Игроки убрали продукцию спонсоров
- На пресс-конференции перед матчем против Венгрии Криштиану Роналду убрал со стола две бутылки Coca-Cola и призвал болельщиков пить воду.
- Повторил выходку КриРо хавбек сборной Франции Поль Погба после поединка с Германией. Он, руководствуясь религиозными взглядами, отставил бутылку пива Heineken.
- Нанес удар по спонсорам также итальянец Мануэль Локателли. После встречи со Швейцарией футболист переставил бутылки Coca-Cola, оставив на переднем плане обычную воду.