"Новая почта, держитесь родные": Свитолина отреагировала на российский обстрел Харьковщины

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала террористическую атаку России по терминалу "Новой почты". Звезда мирового тенниса близко к сердцу восприняла трагедию в Харьковской области.

Поздним вечером 21 октября российские оккупанты нанесли удар ракетами С-300 по терминалу "Новой почты" в Харьковской области. В результате террористической атаки погибли 6 человек, а еще 14 получили ранения.

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На ужасаное преступление России отреагировала украинская теннисистка Элина Свитолина. В своем Инстаграмме она выразила соболезнования семьям погибших и пострадавших.

Большая трагедия в семье нашего генерального партнера. Мои соболезнования семьям погибших и пострадавших. Новая почта, держитесь, родные,

– написала Свитолина.

Элина Свитолина отреагировала на трагедию / instagram.com/elisvitolina

Отметим, что "Новая почта" – генеральный партнер благотворительного фонда Элины Светолиной. Фонд украинской теннисистки при поддержке "Новой почты" организовывал турниры для украинских детей младше 14 лет.

Добавим, что к моменту ракетного удара в терминале "Новой почты" находились десятки человек. Все пострадавшие являлись работниками компании. Самому младшему было 19 лет, а самому старшему – 42. 22 октября "Новая почта" объявила днем траура.