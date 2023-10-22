Пізно ввечері 21 жовтня російські окупанти завдали удар ракетами С-300 по терміналу "Нової пошти" на Харківщині. В результаті терористичної атаки загинули 6 людей, а ще 14 отримали поранення.
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На жахливий злочин Росії відреагувала українська тенісистка Еліна Світоліна. У своєму Інстаграмі вона висловила співчуття родинам загиблих та постраждалих.
Велика трагедія в родині нашого генерального партнера. Мої співчуття родинам загиблих та постраждалих. Нова пошта, тримайтеся, рідні,
– написала Світоліна.
Еліна Світоліна відреагувала на трагедію / instagram.com/elisvitolina
Зазначимо, що "Нова пошта" є генеральним партнером благодійного фонду Еліни Світоліної. Фонд української тенісистки за підтримки "Нової пошти" організовував турніри для українських дітей віком до 14 років.