Коронавирус продолжает наносить удары по английскому Манчестер Сити. В клубе обнаружены четыре положительные тесты на COVID-19. К счастью, среди них нет Александра Зинченко.

Перед матчем с Ньюкаслом, который состоится уже в субботу, 26 декабря, футболисты МанСити прошли обязательное тестирование на коронавирус. Результаты были неутешительными – 4 положительные тесты. Об этом сообщил официальный сайт клуба из Манчестера.

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Вспышка коронавируса

Среди инфицированных есть два игрока команды – форвард Габриэль Жезус и защитник Кайл Уокер. Также еще в двух работников клуба были положительные результаты. Все инфицированные срочно были отправлены на самоизоляцию.

Остальные готовятся к поединку 15-го тура. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00.

После 13 матчей, одна встреча еще в запасе подопечных Гвардиолы, МанСити занимает непривычное для себя далекое 8 место. В их активе 23 пункта. Все клубы довольно плотно идут в розыгрыше АПЛ, поэтому любой результат может кардинально изменить ситуацию клуба в таблице сезона.

"Горожане" уступают ближайшему конкуренту, которым является Саутгемптон, только одним очком. Сразу за спиной у команды Зинченко располагается Астон Вилла – 22 набранные пункты.