Удар по МанСити Зинченко: в клубе новые положительные тесты на COVID-19
Коронавирус продолжает наносить удары по английскому Манчестер Сити. В клубе обнаружены четыре положительные тесты на COVID-19. К счастью, среди них нет Александра Зинченко.
Перед матчем с Ньюкаслом, который состоится уже в субботу, 26 декабря, футболисты МанСити прошли обязательное тестирование на коронавирус. Результаты были неутешительными – 4 положительные тесты. Об этом сообщил официальный сайт клуба из Манчестера.
Стоит прочитать Сидели более суток в номере: гимнастка сборной Украины Варинская о ложном тесте на COVID-19
Вспышка коронавируса
Среди инфицированных есть два игрока команды – форвард Габриэль Жезус и защитник Кайл Уокер. Также еще в двух работников клуба были положительные результаты. Все инфицированные срочно были отправлены на самоизоляцию.
Остальные готовятся к поединку 15-го тура. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00.
После 13 матчей, одна встреча еще в запасе подопечных Гвардиолы, МанСити занимает непривычное для себя далекое 8 место. В их активе 23 пункта. Все клубы довольно плотно идут в розыгрыше АПЛ, поэтому любой результат может кардинально изменить ситуацию клуба в таблице сезона.
"Горожане" уступают ближайшему конкуренту, которым является Саутгемптон, только одним очком. Сразу за спиной у команды Зинченко располагается Астон Вилла – 22 набранные пункты.
Поделиться новостью