19-летняя украинская гимнастка Диана Варинская поделилась неприятным инцидентом, который произошел перед чемпионатом Европы. У одной из "сборниц" Украины нашли положительный тест на коронавирус, который впоследствии оказался вообще ошибочным.

На своей странице в инстаграме будущее украинской спортивной гимнастики Диана Варинская выложила откровенный пост. У него девушка объяснила весь инцидент с ложным тестом на коронавирус, который полностью сломал подготовку сборной Украины к важному чемпионату Европы в Турции.

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Ложный тест на коронавирус

Перед стартом соревнований 19-летняя спортсменка переболела на коронавирус. Но в ее запасе было еще три недели, чтобы восстановить форму и подготовить к чемпионату. Как призналась Варинская, набрать кондиции было крайне сложно. К турниру она не была готова на все 100%.

После приезда в Турцию, спортсмены сдали обязательные тесты на коронавирус. Один из них показал положительный результат, поэтому вся сборная была вынуждена пойти на самоизоляцию, они не могли передвигаться по гостинице из-за угрозы дисквалификации всей команды.

"Когда выходили из номера к нам поступал звонок от администраторов с вопросом, почему та или иная покинула номер. За нами следили по камерам в отеле", – подчеркнула Диана.

Кто такая Диана Варинская? 19-летняя двукратная бронзовая призерка Европейских игр по спортивной гимнастике в 2019 году. Чемпионка Европы в командном первенстве, финалистка чемпионатов мира, Европы, этапов Кубка мира. Победительница общего зачета Кубка мира-2018 (упражнение на бревне).

Спортсмены были вынуждены больше суток сидеть в номере, ожидая повторного теста. Все сложилось не по самому худшему сценарию. Повторные тесты оказались отрицательными. Поэтому сборную не дисквалифицировали. Но условия были экстремальными. За день до начала соревнований украинские спортсмены впервые потренировались на местном стадионе.

Важно! На чемпионате Европы в Мерсине (Турция) Диана Варинская вместе с Анастасией Бачинской, Ангелиной Радивиловой, Анастасией Мотак и Елизаветой Губаревой впервые в истории Украины выиграли команду первенство.

Он оказался просто ошибочным. Повторного отрицательного теста им было мало, поэтому гимнастку, которая впервые выехала на важный старт, держали в номере еще сутки, чтобы получить еще один отрицательный результат. Только после этого все вернулось к своим задачам. Вот такие правила и напряженное путешествие завершило наш спортивный год,

- написала Варинская.