Коронавірус продовжує завдавати удари по англійському Манчестер Сіті. У клубі виявлено чотири позитивні тести на COVID-19. На щастя, серед них немає Олександра Зінченка.

Перед матчем з Ньюкаслом, який відбудеться вже у суботу, 26 грудня, футболісти МанСіті пройшли обов'язкове тестування на коронавірус. Результати було невтішними – 4 позитивні тести. Про це повідомив офіційний сайт клубу з Манчестера.

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Спалах коронавірусу

Серед інфікованих є два гравці команди – форвард Габріел Жезус та оборонець Кайл Уокер. Також ще у двох працівників клубу були позитивні результати. Всі інфіковані терміново були відправлені на самоізоляцію.

Решта готуються до поєдинку 15-го туру. Стартовий свисток судді пролунає о 22:00.

Після 13 матчів, одна зустріч ще є у запасі підопічних Гвардіоли, МанСіті посідає незвичне для себе далеке 8 місце. У їх активі 23 пункти. Всі клуби доволі щільно йдуть у розіграші АПЛ, тому будь-який результат може кардинально змінити ситуацію клубу у таблиці сезону.