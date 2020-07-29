В Мексике ливень прервал футбольный матч между женскими командами. Когда уже игра была остановлена, пять футболисток вернулись на поле за мячом. В это время в них попала молния.

Несчастный случай произошел еще 26 июля в районе Тлахуак (один из муниципалитетов Мехико), пишет местное издание El Universal. Матч женских команд начался в 14:00. Но вскоре после начала игры начался ливень. Он был настолько мощным, что матч пришлось остановить.

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Именно в перерыве матча пятеро футболисток вернулись на поле, чтобы забрать футбольный мяч. В этот момент в них и попала молния.

Пять девушек сразу были госпитализированы. Однако две из них умерли от удара молнии. Остальные получили ожоги второй степени, но сейчас их жизни ничего не угрожает.

По сообщению журналистов, одна из пострадавших футболисток была несовершеннолетняя.