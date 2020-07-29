У Мексиці злива перервала футбольний матч між жіночими командами. Коли вже гра була зупинена, п'ять футболісток вернулися на поле за м'ячем. В цей час в них влучила блискавка.

Нещасний випадок стався ще 26 липня в районі Тлахуак (один із муніципалітетів Мехіко), пише місцеве видання El Universal. Матч жіночих команд розпочався о 14:00. Але невдовзі після початку гри розпочалася злива. Вона була наскільки потужна, що матч довелося зупинити.

Водночас: Помер чотириразовий володар Кубка Стенлі українського походження Едді Шак

Саме в перерві матчу п'ятеро футболісток повернулися на поле, щоб забрати футбольний м'яч. В цей момент в них і влучила блискавка.

П'ятьох дівчат одразу було госпіталізовано. Однак дві з них померли від удару блискавки. Решта отримали опіки другого ступеня, але зараз їх життю нічого не загрожує.

За повідомленням журналістів, одна із постраждалих футболісток була неповнолітня.