Итальянская Серия А подготовила видеоподборку лучших голов, которые были забиты в чемпионате Италии в декабре 2020 года.

Соответствующее видео лига опубликовала на собственном ютуб-канале.

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В подборку вошли голы Милинковича-Савича, Хакими, Лоренцо Инсинье, Бареллы, Де Пауля, Иммобиле, Иличича, Ликояниса, Мартинеса. Также в этой уважаемой компании нашлось место и для украинца Руслана Малиновского.

Смотрите видео лучших голов Серии А в декабре

Гол Малиновского в декабре

13 декабря Руслан Малиновский вышел в стартовом составе Аталанты на матч против Фиорентины в рамках 11-го тура Серии А. Хавбек помог своей команде разгромить соперника на своем поле со счетом 3:0.

На 55-й минуте полузащитник сборной Украины выполнил перспективный штрафной. Стенка, которую выстроил голкипер соперника, вовсе не стала препятствием для удара Малиновского. Игрок легко обвел ее и пробил в незащищенный вратарем угол ворот. Драговски лишь провел взглядом мяч. Украинец установил счет встречи 2:0.