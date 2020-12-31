Італійська Серія А підготувала відео добірку найкращих голів, які були забиті в чемпіонаті Італії в грудні 2020 року.

Відповідне відео ліга опублікувала на власному ютуб-каналі.

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В добірку увійшли голи Мілинковіча-Савіча, Хакімі, Лоренцо Інсіньє, Барелли, Де Пауля, Іммобіле, Ілічіча, Лікояніса, Мартінеса. Також в цій поважній компанії знайшлося місце і для українця Руслана Маліновського.

Дивіться відео найкращих голів Серії А в грудні

Гол Маліновського у грудні

13 грудня Руслан Маліновський вийшов у стартовому складі Аталанти на матч проти Фіорентини у рамках 11-го туру Серії А. Хавбек допоміг своїй команді розгромити суперника на власному полі з рахунком 3:0.

На 55-й хвилині півзахисник збірної України виконав перспективний штрафний. Стінка, яку вибудував голкіпер суперника, зовсім не стала перешкодою для удару Маліновського. Гравець легко обвів її та пробив у незахищений воротарем кут воріт. Драговскі лише провів поглядом м'яч. Українець встановив рахунок зустрічі 2:0.