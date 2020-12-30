Авторитетный портал Tramsfermarkt обновил цены на игроков, выступающих в чемпионате Италии. Единственным украинцем в Серии А является полузащитник Аталанты Руслан Малиновский.

По обновленным данным Tramsfermarkt, цена на Малиновского не изменилась по сравнению с августом 2020 года. Как и тогда, украинский футболист оценивается в 21 миллион евро.

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Стоит добавить, что в декабре 2019 года Малиновский оценивался в 14 миллионов евро, а в апреле 2020 года, во время карантина, его цена упала до 11 миллионов евро. Но после возобновления матчей ценник на украинца стремительно вырос до уже упомянутых 21 миллиона евро.

Что касается других игроков, выступающих в чемпионате Италии, то больше всего выросла цена на форварда Ювентуса Альваро Морату. Он прибавил в цене 10 миллионов евро и теперь оценивается в 50 миллионов евро. Далее идут два игрока Милана – Давиде Калабрия (+8 миллионов евро, 18 миллионов евро) и Исмаэль Беннасер (+7 миллионов евро, 40 миллионов евро).

Самым же дорогим игроком Серии А является нападающий Интера Ромелу Лукаку. Его оценили в 90 миллионов евро, добавив к цене 5 миллионов евро.

Самым большим же неудачником в Италии стал полузащитник Кристиан Эриксен, выступающий в Интере. Его цена упала сразу на 15 миллионов евро, и теперь составляет всего 35 миллионов евро. После перехода из английского Тоттенхэма цена на полузащитника постоянно падает. Перед переходом в декабре 2019 года его оценивали в 90 миллионов евро.

Кроме того, Эриксен сыграл лишь в восьми матчах за Интер в этом сезоне в чемпионате. Еще четыре раза – в Лиге чемпионов. Но не провел ни одного матча целиком. Он пять раз выходил в стартовом составе, но был заменен по ходу матча, всего проведя в этом сезоне лишь 373 минуты.

Рядом с ним сразу два игрока Ювентуса, которые потеряли в цене по 10 миллионов евро – Пауло Дибала (70 миллионов евро) и Артур (50 миллионов евро).