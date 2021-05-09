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Гомель на своем поле принимал Слуцк и уверенно переиграл соперника 4:1. Один из голов забил 27-летний полузащитник из Украины Александр Васильев.

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Украинец на старте второго тайма удвоил преимущество хозяев 2:0. Васильев получил передачу в штрафной и ударом в дальний угол забил второй гол своей команды. Автор результативного удара провел на поле весь матч. Также за Гомель все 90 минут отыграл украинский защитник Александр Батищев.

Для Васильева этот гол стал 4-м в 6 матчах во всех турнирах этого сезона.

Гомель с 15 очками после 8 туров замыкает тройку лидеров. В их активе 4 победы, 3 мировых и только одно поражение.

Видео гола Васильева

Красивый гол Беленького

В тот же день свой матч сыграло брестское Динамо Станислава Беленького. Украинский нападающий вышел в стартовом составе гостей и был заменен в компенсированное к матчу время. Во втором тайме футболист открыл счет во встрече.

Украинец ударом с лету пробил из-за пределов штрафной – 0:1. Правда, динамовцам не удалось удержать победный счет. В итоге – 1:1. За Славию Мозырь 67 минут отыграл другой украинский игрок Максим Слюсар, но результативными действиями не отметился.

Беленький провел в этом сезоне в футболке динамовцев 8 встреч во всех турнирах. За сыгранные матчи нападающий уже 4 раза огорчал голкиперов соперника.

Динамо с 14 пунктами идет на 6 месте.

Как Беленький открыл счет в матче видео