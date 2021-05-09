Присоединился к разгрому
Гомель на своем поле принимал Слуцк и уверенно переиграл соперника 4:1. Один из голов забил 27-летний полузащитник из Украины Александр Васильев.
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Украинец на старте второго тайма удвоил преимущество хозяев 2:0. Васильев получил передачу в штрафной и ударом в дальний угол забил второй гол своей команды. Автор результативного удара провел на поле весь матч. Также за Гомель все 90 минут отыграл украинский защитник Александр Батищев.
- Для Васильева этот гол стал 4-м в 6 матчах во всех турнирах этого сезона.
- Гомель с 15 очками после 8 туров замыкает тройку лидеров. В их активе 4 победы, 3 мировых и только одно поражение.
Видео гола Васильева
Красивый гол Беленького
В тот же день свой матч сыграло брестское Динамо Станислава Беленького. Украинский нападающий вышел в стартовом составе гостей и был заменен в компенсированное к матчу время. Во втором тайме футболист открыл счет во встрече.
Украинец ударом с лету пробил из-за пределов штрафной – 0:1. Правда, динамовцам не удалось удержать победный счет. В итоге – 1:1. За Славию Мозырь 67 минут отыграл другой украинский игрок Максим Слюсар, но результативными действиями не отметился.
- Беленький провел в этом сезоне в футболке динамовцев 8 встреч во всех турнирах. За сыгранные матчи нападающий уже 4 раза огорчал голкиперов соперника.
- Динамо с 14 пунктами идет на 6 месте.
Как Беленький открыл счет в матче видео