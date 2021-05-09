Очередной гол Безуса

Роман Яремчук и Роман Безус вышли в стартовом составе Гента. Последний размочил нули на табло уже на 8-й минуте первого тайма.

Вот так Как полевой игрок заменил удаленного голкипера и отразил два пенальти: видео драмы на поле

Украинец откликнулся на классную разрезную передачу от Кастро-Монтеса и в падении протолкнул мяч мимо голкипера, избежав офсайда.

Для Безуса этот гол стал третьим в 33-х матчах за Гент во всех турнирах этого сезона. Также в его доработке 6 результативных передач.

Украинский полузащитник провел на поле 65 минут и был заменен на Кумса. Яремчук же отыграл весь поединок, но результативными действиями не запомнился.

Однако гол футболиста из Украины не позволил Генту удержать победу. Во втором тайме Стандарт дважды огорчил голкипера гостей и праздновал успех во встрече – 2:1. После поражения Гент с 26 очками занимает 3 место в таблице, которая состоит из четырех клубов.

Видео результативного выстрела Безуса