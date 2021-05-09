Долучився до розгрому
Гомель на власному полі приймав Слуцьк та впевнено переграв суперника 4:1. Один із голів забив 27-річний півзахисник з України Олександр Васильєв.
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Українець на старті другого тайму подвоїв перевагу господарів 2:0. Васильєв отримав передачу у штрафному та ударом у дальній кут забив другий гол своєї команди. Автор результативного удару провів на полі весь матч. Також за Гомель усі 90 хвилин відіграв український захисник Олександр Батищев.
- Для Васильєва цей гол став 4-м у 6 матчах в усіх турнірах цього сезону.
- Гомель із 15 очками після 8 турів замикає трійку лідерів. У їх активі 4 перемоги, 3 мирових та лише одна поразка.
Відео голу Васильєва
Красивий гол Біленького
Того ж дня свій матч зіграло брестське Динамо Станіслава Біленького. Український нападник вийшов у стартовому складі гостей та був замінений аж у компенсований до матчу час. У другому таймі футболіст відкрив рахунок у зустрічі.
Українець ударом з льоту пробив з-за меж штрафного – 0:1. Щоправда, динамівцям не вдалось втримати переможний рахунок. У підсумку – 1:1. За Славію Мозир 67 хвилин відіграв інший український гравець Максим Слюсар, але результативними діями не відзначився.
- Біленький провів у цьому сезоні у футболці динамівців 8 зустрічей в усіх турнірах. За зіграні матчі нападник вже 4 рази засмучував голкіперів суперника.
- Динамо з 14 пунктами йде на 6 місці.
Як Біленький відкрив рахунок у матчі відео