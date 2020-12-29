У 16 турі англійської Прем'єр-ліги Тоттенхем повинен прийняти на своєму полі Фулхем. Однак зустріч може не відбутися через коронавірус.

Кілька футболістів "коттеджерів" здали позитивні тести на COVID-19. Нещодавно перехворів головний тренер команди Скотт Паркер. Про це повідомляє The Athletic.

До теми Матч Евертон – Манчестер Сіті перенесений через спалах коронавірусу

АПЛ можуть зупинити

Розіграш англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) може бути припинений в січні терміном на два тижні після сплеску випадків захворювання коронавірусом у клубах.

Раніше прес-служба АПЛ повідомила, що за тиждень в клубах ліги виявлено 18 випадків інфікування – найбільша кількість з початку сезону. Попередній рекорд був встановлений в середині листопада, коли інфікованими виявилися 16 осіб.

Також існує ймовірність скасування матчів третього раунду Кубка Англії, які повинні пройти на початку січня.