Какое-то ММА на футбольном поле

Уже на первой минуте бывший динамовец Юнес Беланда открыл счет в матче в пользу Адана Демирспора. Уже в первой 10-минутке хозяева начали играть в меньшинстве после извлечения Сонера Айдогду, пишет 24 канал.

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Ближе к концу первого тайма гости сравнялись по количеству игроков на поле. Ярослав Ракицкий остался играть последнего защитника и сорвал контратаку Антальяспора, футболист которого уже бежал на ворота Адана Демирспора. Украинец грубо влетел в ноги соперника со спины. Украинский центрбек увидел перед собой прямую красную карточку и отправился отдыхать.

Видео удаления Ракицкого

Это уже второе изъятие Ракицкого за 5 сыгранных матчей за новую команду. А вот результативными действиями Ярослав пока еще не отличался.

Даже игра вдесятером не помешала Адану Демирспору разгромить соперника и сохранить лидерство в турнирной таблице Суперлиги после семи туров. Еще два гола влетели в ворота хозяев по ходу матча. В итоге – 0:3, уверена победа клуба Ракицкого.

Отметим, что на 61-й минуте Шоя Накадзима своим изъятием заставил Антальспор играть их в девять.

Адана Демирспор с 16 очками идет первым по ходу турецкого чемпионата. Такое же количество пунктов у Галатасарая.