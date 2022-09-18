Якесь ММА на футбольному полі

Вже на першій хвилині колишній динамівець Юнес Беланда відкрив рахунок у матчі на користь Адана Демірспора. Вже у першій 10-хвилинці господарі почали грати у меншості після вилучення Сонера Айдогду, пише 24 канал.

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Ближче до кінця першого тайму гості зрівнялись за кількістю гравців на полі. Ярослав Ракіцький залишився грати останнього захисника та зірвав контратаку Антальяспора, футболіст якого вже біг на ворота Адана Демірспора. Українець грубо влетів у ноги суперника зі спини. Український центрбек побачив перед собою пряму червону картку та пішов відпочивати.

Відео вилучення Ракіцького

Це вже друге вилучення Ракіцького за 5 зіграних матчів за нову команду. А от результативними діями Ярослав наразі ще не відзначався.

Навіть гра удесятьох не завадила Адану Демірспору розгромити суперника та зберегти лідерство у турнірній таблиці Суперліги після семи турів. Ще два голи влетіли у ворота господарів по ходу матчу. У підсумку – 0:3, впевнена перемога клубу Ракіцького.

Відзначимо, що на 61-й хвилині Шоя Накадзіма своїм вилучення змусив Антальспор грати їх удев'ятьох.

Адана Демірспор із 16 очками йде першим по ходу турецького чемпіонату. Така ж кількість пунктів у Галатасараю.