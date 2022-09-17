Хиберниан – Абердин 3:1

Голы: Бойл, 45+1 (п), Кэмпбелл, 62, 73 – Дак, 4

В субботу, 17 сентября, Хиберниан одолел Абердин в рамках 8-го тура чемпионата Шотландии - 3:1, пишет 24 канал.

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В этом поединке в составе Хиберниана дебютировал нападающий Николай Кухаревич. Воспитанник львовского движения на 73-й минуте отдал результативную передачу на Джоша Кэмпбелла, который и поставил точку в матче.

Форвард вышел в стартовом составе команды. На 73-й минуте украинец отдал результативную передачу на Джоша Кэмпбелла, установившего окончательный счет в матче.

Кухаревич провел на поле 85 минут в своем дебютном матче после аренды из Труа.

Что известно об игроке

Кухаревич присоединился к команде в начале сентября по правам аренды. Однако украинец не сразу смог выйти на поле, сколько у них были проблемы с документами.

У Хиберниана 11 очков и поднялся на четвертое место Премьер-лиги. В следующем матче команда Кухаревича сыграет с Росс Каунти.

Кухаревич выступает за Хиберниан на правах аренды из Труа, которая рассчитана до конца этого сезона.