Хиберниан – Абердин 3:1
Голы: Бойл, 45+1 (п), Кэмпбелл, 62, 73 – Дак, 4
В субботу, 17 сентября, Хиберниан одолел Абердин в рамках 8-го тура чемпионата Шотландии - 3:1, пишет 24 канал.
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В этом поединке в составе Хиберниана дебютировал нападающий Николай Кухаревич. Воспитанник львовского движения на 73-й минуте отдал результативную передачу на Джоша Кэмпбелла, который и поставил точку в матче.
Форвард вышел в стартовом составе команды. На 73-й минуте украинец отдал результативную передачу на Джоша Кэмпбелла, установившего окончательный счет в матче.
Кухаревич провел на поле 85 минут в своем дебютном матче после аренды из Труа.
Что известно об игроке
Кухаревич присоединился к команде в начале сентября по правам аренды. Однако украинец не сразу смог выйти на поле, сколько у них были проблемы с документами.
У Хиберниана 11 очков и поднялся на четвертое место Премьер-лиги. В следующем матче команда Кухаревича сыграет с Росс Каунти.
Кухаревич выступает за Хиберниан на правах аренды из Труа, которая рассчитана до конца этого сезона.