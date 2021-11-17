Уже на 13-й минуте ветеран заехал прямой ногой по лицу защитнику гостей Феликсу Торресу, который явно был первым на мяче.

Смотрите также Франция помогла Украине выйти в плей-офф отбора, обыграв Финляндию: видеообзор матча

Главный судья Фернандо Рапаллини подбежал и без уговоров достал красную карточку, которая для футболиста миланского Интера стала десятой в карьере и второй в текущем отборочном цикле.

Выглядело это по-настоящему дико. По-хорошему за такое надо дисквалифицировать на несколько игр.

Чили – Эквадор: коротко о матче

Отметим, что сборная Чили в конце концов проиграла Эквадору со счетом 0:2. После 14 туров чилийская команда занимает шестое место, на один пункт чилийцы отстают от зоны, которая позволяет попасть непосредственно на ЧМ.

Следующий матч Чили проведет против Аргентины, который состоится уже в следующем году.

Видео эпизода