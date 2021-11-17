Вже на 13-й хвилині ветеран заїхав прямою ногою по обличчю захиснику гостей Феліксу Торресу, який явно був першим на м’ячі.

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Головний суддя Фернандо Рапаліні, який підбіг, без благань дістав червону картку, яка для футболіста міланського Інтера стала десятою в кар'єрі і другою в поточному відбірному циклі.

Виглядало це по-справжньому дико. По-хорошому за таке треба дискваліфіковувати на кілька ігор.

Чилі – Еквадор: коротко про матч

Зазначимо, що збірна Чилі зрештою програла Еквадору з рахунком 0:2. Після 14 турів чилійська команда посідає шосте місце; на один пункт чилійці відстають від зони, що дозволяє потрапити безпосередньо на ЧС.

Наступний матч Чилі проведе проти Аргентини, який відбудеться вже наступного року.

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