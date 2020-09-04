Учиться никогда не поздно: Свитолина получила диплом за исследования в области питания – фото
Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась с подписчиками своим очередным достижением. Спортсменка прошла обучение по нутритерапии и получила диплом, которым и похвасталась в соцсети.
Свитолина в своем твиттере опубликовала фотографию с дипломом Канадского колледжа альтернативной медицины (Alternative Medicine College of Canada).
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"Наконец, через два года, после многих часов чтения, я закончила программу "Питание и нутриотерапия". Это незаменимый опыт, который необходим каждому", – написала спортсменка.
Достижения Элины Свитолиной: главное
- Третья ракетка мира в рейтинге WTA в 2017, 2018 и 2019 годах.
- Чемпионка итогового турнира WTA Finals 2018 года.
- Выиграла 14 турниров WTA в одиночном разряде и два в парном.
- Дважды добиралась до полуфиналов на турнирах Большого шлема (2019) и четыре раза была в четвертьфинале (2015, 2017, 2018, 2019). Четвертьфиналистка Олимпийских игр 2016 года.
- Самая успешная спортсменка в истории украинского тенниса, установила много национальных рекордов.
- Заняла самую высокую среди украинских теннисистов третью позицию в мировом рейтинге.
- Побеждала в итоговом чемпионате года, единственная среди женщин достигала полуфиналов турниров Большого шлема в одиночном разряде.