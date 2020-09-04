Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась с подписчиками своим очередным достижением. Спортсменка прошла обучение по нутритерапии и получила диплом, которым и похвасталась в соцсети.

Свитолина в своем твиттере опубликовала фотографию с дипломом Канадского колледжа альтернативной медицины (Alternative Medicine College of Canada). Смотрите также: Организаторы турнира позорно назвали Свитолину россиянкой: быстрая реакция теннисистки "Наконец, через два года, после многих часов чтения, я закончила программу "Питание и нутриотерапия". Это незаменимый опыт, который необходим каждому", – написала спортсменка. Finally after two years, many hours of reading and writing I finished my general Nutrition and Nutritherapy study This was indispensable experience, which is essential for any person. ⁣ pic.twitter.com/m7b53H2xhO — Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) September 4, 2020 Достижения Элины Свитолиной: главное Третья ракетка мира в рейтинге WTA в 2017, 2018 и 2019 годах.

Чемпионка итогового турнира WTA Finals 2018 года.

Выиграла 14 турниров WTA в одиночном разряде и два в парном.

Дважды добиралась до полуфиналов на турнирах Большого шлема (2019) и четыре раза была в четвертьфинале (2015, 2017, 2018, 2019). Четвертьфиналистка Олимпийских игр 2016 года.

Самая успешная спортсменка в истории украинского тенниса, установила много национальных рекордов.

Заняла самую высокую среди украинских теннисистов третью позицию в мировом рейтинге.

Побеждала в итоговом чемпионате года, единственная среди женщин достигала полуфиналов турниров Большого шлема в одиночном разряде.