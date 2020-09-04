Перша ракетка України Еліна Світоліна поділилася з підписниками своїм черговим досягненням. Спортсменка пройшла навчання з нутрітерапії та отримала диплом, яким і похизувалася у соцмережі.

Світоліна у своєму твітері опублікувала фотографію з дипломом Канадського коледжу альтернативної медицини (Alternative Medicine College of Canada). Дивіться також: Організатори турніру ганебно назвали Світоліну росіянкою: швидка реакція тенісистки "Нарешті, через два роки, після багатьох годин читання, я закінчила програму "Харчування і нутріотерапія". Це незамінний досвід, який необхідний кожному", – написала спортсменка. Finally after two years, many hours of reading and writing I finished my general Nutrition and Nutritherapy study This was indispensable experience, which is essential for any person. ⁣ pic.twitter.com/m7b53H2xhO — Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) September 4, 2020 Досягнення Еліни Світоліної: головне Третя ракетка світу в рейтингу WTA у 2017, 2018 і 2019 роках.

Чемпіонка підсумкового турніру WTA Finals 2018 року.

Виграла 14 турнірів WTA в одиночному розряді та два у парному.

Двічі діставалася півфіналів на турнірах Великого шлему (2019) і чотири рази була у чвертьфіналі (2015, 2017, 2018, 2019). Чвертьфіналістка Олімпійських ігор 2016 року.

Найуспішніша спортсменка в історії українського тенісу, встановила багато національних рекордів.

Зайняла найвищу серед українських тенісистів третю позицію в світовому рейтингу.

Перемагала в підсумковому чемпіонаті року, єдина серед жінок досягала півфіналів турнірів Великого шлему в одиночному розряді.