Вчитися ніколи не пізно: Світоліна отримала диплом за дослідження в області харчування – фото
Перша ракетка України Еліна Світоліна поділилася з підписниками своїм черговим досягненням. Спортсменка пройшла навчання з нутрітерапії та отримала диплом, яким і похизувалася у соцмережі.
Світоліна у своєму твітері опублікувала фотографію з дипломом Канадського коледжу альтернативної медицини (Alternative Medicine College of Canada).
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"Нарешті, через два роки, після багатьох годин читання, я закінчила програму "Харчування і нутріотерапія". Це незамінний досвід, який необхідний кожному", – написала спортсменка.
Досягнення Еліни Світоліної: головне
- Третя ракетка світу в рейтингу WTA у 2017, 2018 і 2019 роках.
- Чемпіонка підсумкового турніру WTA Finals 2018 року.
- Виграла 14 турнірів WTA в одиночному розряді та два у парному.
- Двічі діставалася півфіналів на турнірах Великого шлему (2019) і чотири рази була у чвертьфіналі (2015, 2017, 2018, 2019). Чвертьфіналістка Олімпійських ігор 2016 року.
- Найуспішніша спортсменка в історії українського тенісу, встановила багато національних рекордів.
- Зайняла найвищу серед українських тенісистів третю позицію в світовому рейтингу.
- Перемагала в підсумковому чемпіонаті року, єдина серед жінок досягала півфіналів турнірів Великого шлему в одиночному розряді.